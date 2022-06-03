Владимиру Лазареву присвоено звание «Почетный машиностроитель»

За многолетний добросовестный труд токарю-расточнику цеха №65 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Владимиру Лазареву присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Владимир Станиславович из тех, кто, однажды выбрав профессию, предан ей навсегда. За почти сорок лет на заводе он покидал рабочее место, лишь когда уходил в армию.

– В 1981 году устроился в инструментальный цех. Начальник Павел Михайлович Дубков предложил выбрать, на каком участке работать. Я вошел в первую дверь налево – на координатно-расточной участок, – вспоминает Владимир Лазарев. – Станок увидел впервые в жизни. Профессии меня обучал наставник Тихон Алексеевич Ледовских. Спустя пять лет с маленького станка меня перевели на большой. С тех пор на нем и работаю.

Сегодня Владимир Станиславович – токарь-расточник высшего, 6 разряда. Он прекрасно разбирается в чертежах, может изготовить по ним любую деталь.

– Многие думают, что моя работа монотонная и однообразная, но это не так, – делится нюансами профессии токарь-расточник. – Моя задача – из обычной металлической заготовки сделать полноценную деталь. Допустимые погрешности – не более 0,01 мм, работа серьезная и ответственная. Это сродни творчеству, ведь одинаковых деталей мало. Почти все изготавливаются в единичном экземпляре.

В 2004 году портрет Владимира Лазарева был занесен на заводскую Доску почета, а в 2012-м он отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. В юбилейный для завода год у него новая награда.

– Приятно, когда твой труд отмечают, – говорит почетный машиностроитель. – Из тех, кто устроился в начале 80-х, на участке осталось трое: Николай Андронов, Михаил Покровский и я. Все проработали уже почти по 40 лет. Но есть еще силы, а самое главное – есть желание работать!

Комментарий

Александр Кладов, мастер координатно-расточного участка:

– Владимир Станиславович – «зубр» координатно-расточного участка. Он трудолюбивый, ответственный, с четким знанием дела. Его работа на станке – это высший пилотаж. Нет такой детали, которую он не смог бы сделать.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина