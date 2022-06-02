Водитель «Мерседеса» на полной скорости снесла столб на Гребном канале

ДТП произошло в 10:30. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Иномарка протаранила столб в Нижнем Новгороде утром 2 июня. Как сообщили «КП-НН» в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, авария произошла в 10:30 у дома 108 на набережной Гребного канала.

По предварительной информации, 53-летняя водитель автомобиля «Мерседес Бенц» превысила скорость движения, не справилась с управлением, произвела съезд с дороги с последующим наездом на опору электропередач. В результате ДТП автомобиль поврежден, пострадала энергосеть — рассказал собеседник «Комсомолки».

В результате ДТП никто не пострадал, но дорогостоящий автомобиль и электросети на этом участке теперь нуждаются в ремонте.

Автомобиль сильно поврежден и нуждается в ремонте. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Автомобильных заторов не было, так как ДТП произошло на участке, где нет автомобильного трафика. Виновница аварии прошла медицинское освидетельствование. Как выяснилось, на момент ДТП она была абсолютно трезва. Пока неясно, был ли исправен автомобиль и по какой причине женщина превысила скорость. Также пока не получены данные о стаже автолюбительницы и наличии у нее штрафов.

- Для установления обстоятельств ДТП назначено административное расследование. В рамках этого расследования будут установлены причины произошедшего и исходя из них будет принято решение о мере ответственности. Возможно, энергосети предъявят ей требования из-за повреждения их имущества, - добавил собеседник.

На место происшествия прибыли сотрудники электросетей. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

На месте работали сотрудники энергосетей, МЧС и дорожные полицейские. В настоящее время разбитый в хлам «Мерседес» вернули его владелице. По некоторым данным, предполагаемая виновница аварии является директором сети аптек, однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили.