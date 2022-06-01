Парк Кулибина и сквер на площади Героев: В Нижнем Новгороде подвели итоги голосования за благоустройство общественных территорий в 2023 году

В Нижнем Новгороде подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств. Фото: МБУ Нижегородгражданпроект

В Нижнем Новгороде подвели итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий в 2023 году. Об этом сообщается на сайте программы «Формирование комфортной городской среды».

Всего на рейтинговое голосование в Нижегородской области было выставлено 100 общественных пространств, 41 из них – на территории Нижнего Новгорода. Отдать свой голос можно было на сайте программы или на одном из 150 волонтерских пунктов.

- В вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе уже преобразилось немало объектов. Хороших примеров очень много. В этом году в рейтинговом голосовании участвует около ста общественных пространств.

КОНКРЕТНО

Какие территории набрали наибольшее число голосов?

В Автозаводском районе - территория на улице Лескова на участке от улицы Фучика до улицы Коломенской (5166)

В Нижегородском районе – парк имени Кулибина (3835)

В Канавинском районе – сквер по улице Гороховецкой (2636)

В Ленинском районе – сквер по проспекту Ленина, 28 (3612)

В Московском районе – сквер на площади Героев (5927)

В Приокском районе – прибрежная зона реки Ока (6494)

В Сормовском районе – сквер по улице Коминтерна, 250 (4935)