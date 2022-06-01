Жара и ливни с грозами: Каким будет лето 2022 в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году погода преподносила нижегородцам сюрприз за сюрпризом – снегопады в феврале, заморозки в мае. Горожане уже беспокоились – а не забыло ли лето про нас? И вот сегодня синоптики рассказали о том, каким будет лето 2022 в Нижнем Новгороде.

- Метеорологическое лето в этом году пришло строго по календарю, - рассказала начальник отдела метепрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. - В первых числах июня погода будет опережать погодный график на 2-3 градуса. Днем столбики термометров будут уверенно стремиться к отметке +25, ночью +12…+15.

Впрочем, и без неприятных сюрпризов все же не обойдется – будут этим летом и ливни, и грозы, и жара до +30 градусов.

- В целом по прогнозу Гидрометцентра все лето как температурный фон, так и режим осадков будет соответствовать средним многолетним значениям, - заявила Ольга Мокеева. - В дневные часы температурный фон будет колебаться от +19 до + 26 градусов. Это преобладающие значения. Нужно отметить, что лето характеризуется жарой. +30 бывает во все три месяца. Но максимальное количество жарких дней приходится на июль.

Что касается вторжений холодного воздуха, то они вероятнее всего в июне и второй половине августа. Однако в целом лето обещает быть вполне комфортным.