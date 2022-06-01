В нижегородской колонии костылем убили одного из сидельцев. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В исправительной колонии в Семеновском районе был убит 47-летний осужденный. Его тело было обнаружено ночью 30 мая.

- Тело мужчины было найдено ночью 30 мая в помещении для содержания осужденных в исправительной колонии № 14 в поселке Сухобезводное Семеновского района, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – На теле мужчины были обнаружены признаки насильственной смерти.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В ходе проведения следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 40-летний осужденный, также отбывающий наказание в исправительной колонии, - рассказали в региональном СУ СКР. - По версии следствия, ночью 30 мая подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов костылем по голове.

По предварительным данным, причиной конфликта стало поведение погибшего - якобы он вел себя вызывающе, и мешал отдыхать всем находящимся в помещении колонии. Как рассказали в ведомстве, погибший отбывал наказание за убийство 2-х лиц, покушение на убийство еще 2-х лиц, а также применение насилия в отношении полицейских.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, - рассказали следователи. - Расследование по уголовному делу продолжается.