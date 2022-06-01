100 новых трамваев закупят в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие годы трамвайную сеть Нижнего Новгорода серьезно модернизируют. В планах покупка новых трамваев, обновление путей и депо. Соответствующая концессионная инициатива уже подготовлена в Нижегородской области.

- Проект является частью комплексного проекта модернизации электротранспорта в Нижегородской агломерации, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Он предполагает обновление трамвайной и троллейбусной сети.

Как сообщается, в период с 2022 по 2026 годы в Нижнем Новгороде планируется закупить 100 новых трамваев, модернизировать 100 километров путей и 15 тяговых подстанций. Также в планах реконструкция двух депо.

- Изначально это не было предусмотрено в модели, однако необходимость затрат подтверждается результатами технологического аудита, - отметил глава региона. - Для реализации проекта уже предварительно одобрено предоставление федеральной субсидии и льготного кредитования. Это будет сделано за счет средств Фонда национального благосостояния.

На данный момент с концессионной инициативой выступило ООО «Экологические проекты». Оно является дочерней компанией Корпорации развития Нижегородской области.