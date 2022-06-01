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Происшествия1 июня 2022 6:55

Здание Канавинской автостанции горело в Нижнем Новгороде

В результате пожара никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Здание Канавинской автостанции горело в Нижнем Новгороде. ФОТО: Яндекс.панорамы

Здание Канавинской автостанции горело в Нижнем Новгороде. ФОТО: Яндекс.панорамы

Накануне вечером вспыхнул пожар в здании бывшей Канавинской автостанции. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Советской, 20а поступило в 19:29 31 мая, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На момент прибытия первых пожарных подразделений рядом со зданием горел мусор, а в одной из комнат горели перекрытия. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожар был быстро ликвидирован.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 14 человек и 4 единицы техники.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожно обращение с огнем неустановленных лиц. В результате пожара никто не пострадал.

ЧППроисшествия: ЧП