Здание Канавинской автостанции горело в Нижнем Новгороде. ФОТО: Яндекс.панорамы

Накануне вечером вспыхнул пожар в здании бывшей Канавинской автостанции. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Советской, 20а поступило в 19:29 31 мая, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На момент прибытия первых пожарных подразделений рядом со зданием горел мусор, а в одной из комнат горели перекрытия. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожар был быстро ликвидирован.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 14 человек и 4 единицы техники.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожно обращение с огнем неустановленных лиц. В результате пожара никто не пострадал.