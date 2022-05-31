«Место, куда стоит приехать»: Достопримечательности Нижегородской области попали на открытки из лимитированной серии

Желтоводский Макарьевский монастырь на почтовой открытке. Фото: "Почта России"

Почта России выпустила лимитированную коллекцию открыток с достопримечательностями Нижегородской области. Карточки с фотографиями знаковых мест региона уже можно приобрести в почтовых отделениях, сообщили в пресс-службе Почты России.

В серию входит пять видов открыток с разными красивыми местами нижегородской земли: это Желтоводский Макарьевский монастырь, Благовещенский монастырь, Сартаковский железнодорожный мост, село Дивеево и Гурьева яма в Керженце. Каждая картинка сопровождается короткой надписью, будоражащей умы заядлых путешественников: «вживую еще красивее», «просто приезжай», «отличная идея для путешествия», «место, куда стоит приехать» и «лучше увидеть своими глазами». На карточки попали лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Село Дивеево. Фото: "Почта России"

Каждая карточка выпущена в тысяче экземпляров, стоимость одной открытки составляет 44 рубля. Аналогичные открытки, посвященные летнему туризму, выпущены также с видами Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской областей и еще 12 регионов. До конца 2022 года будут выпущены открытки с видами всех субъектов России.

Сартаковский железнодорожный мост. Фото: "Почта России"

- Обычно видовые открытки продаются в сувенирных лавках, а марки – на почте, а значит, отправка превращается в целый квест. Мы решили, что надо упросить механику, а заодно добавить привлекательную опцию для коллекционеров. Все открытки выполнены в едином стиле и отлично подходят для тех, кто хочет собрать небольшие сувениры из всех регионов России, как своеобразный чек-лист путешественника. Начать коллекцию можно с самых активных туристических направлений – именно они первыми попадают на открытки, — прокомментировала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Напомним, в прошлом году была выпущена почтовая марка, посвященная 800-летию Нижнего Новгорода.