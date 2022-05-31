Торговый центр «Алексеевский пассаж» станет корпусом ПИМУ

Торговый центра "Алексеевский пассаж" проработал 20 лет. Фото: ПИМУ

Приволжский исследовательский медицинский университет разместится в здании бывшего торгового центра «Алексеевский пассаж» в центре Нижнего Новгорода. Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, вуз выкупил строение за 195 миллионов рублей – здание приобретено за счет внебюджетных средств ПИМУ.

- На пространстве площадью более 3,5 тысячи квадратных метров расположатся кафедры университета, симуляционный стоматологический центр. К концу текущего года планируется завершить ремонт - в корпусе будут проходить занятия у студентов, - говорится в сообщении.

На первых порах университет займет со второго по пятый этаж, а также цокольное помещение. На первом этаже сейчас работает супермаркет, срок аренды у которого завершится в 2023 году – тогда и эти площади передадут в собственность ПИМУ. Таким образом, общая площадь корпуса составит 4200 квадратных метров.

- Университет развивается, и имеющихся площадей становится недостаточно. Здание в хорошем состоянии, это значит, что в ближайшее время туда смогут передислоцироваться несколько кафедр и симуляционный стоматологический центр. Кстати, увеличение площади даст дополнительный импульс развития стоматологическому центру - сейчас, например, для нового оборудования элементарно не хватает места. Кроме того, новые площади не только компенсируют имеющиеся дефициты, но и дадут задел для будущего развития, - сказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

«Алексеевский пассаж» - один из первых торговых центров Нижнего Новгорода, он заработал в 2002 году и был достаточно популярен среди жителей центральной части города. Однако спустя 19 лет собственник здания решил его продать, и весной 2021 года «Алексеевский пассаж» был выставлен на продажу за 370 миллионов рублей. Время шло, а торговый центр не продавался, поэтому постепенно его цена снижалась. Как видим, в итоге он был продан по цене почти в два раза меньше первоначальной.