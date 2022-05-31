«Спит больше суток, не встаёт»: Жительница Сарова впала в кому после употребления алкоголя

Нижегородка впала в кому после выпитого алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сарова оказалась на грани жизни и смерти из-за пристрастия к алкоголю: женщина впала в кому после бурных возлияний и в бессознательном состоянии была доставлена в больницу. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

48-летняя Ольга проживает со своей престарелой 100-летней бабушкой, за которой нужен постоянный уход в силу ее солидного возраста. Однако сама она нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

- Тревогу забила ее пожилая мать. Накануне она позвонила ей по телефону и поняла, что у дочери заплетается язык, она снова пьяна. В 9 утра мать вызвала скорую, потому что, по ее словам, Ольга спит больше суток и не встает, - пояснил источник.

Прибывшие медики забрали женщину в больницу, где поместили ее в реанимационное отделение с диагнозом «кома неясной этиологии». При осмотре места происшествия было установлено, что порядок в квартире пострадавшей не был нарушен, а на её теле отсутствовали видимые телесные повреждения и какие-либо травмы, от которых она могла впасть в кому, из чего правоохранители сделали предварительные выводы о том, что причиной коматозного состояния стал алкоголь. Образцы найденного в жилище женщины алкоголя отправлены на экспертизу, сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об инциденте, когда житель Подмосковья впал в кому, перепутав водку с химикатом за праздничным столом 8 марта.