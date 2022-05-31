Женщина и трое детей пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области

Водитель во время не заметила лежавшего на дороге лося. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Страшная авария с участием животного произошла в Семеновском Нижегородской области вечером 30 мая. Около десяти часов вечера, когда на улице было уже достаточно темно, водитель «Тойоты» ехала по трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола. На 108 километре она вовремя не заметила лежавшего на дороге лося и наехала на него. Как рассказали в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, всего в машине находилось пять человек — две женщины и трое детей. Сама виновница аварии не пострадала, а ее пассажирам потребовалась помощь медиков:

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота». 61-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, после оказания медицинской помощи отпущена. Также пострадали дети. Девочки 7, 8 и 11 лет получили ушибы. Все трое находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.

К слову, за рулем иномарки сидела 66-летняя женщина, водительский стаж которой составляет 44 года. По всей видимости, от сложных травм ее маленьких пассажирок уберегло то, что водитель соблюдала правила перевозки детей. Сейчас девочки уже отпущены из больницы домой. Двое из них учатся в школе, а еще одна младшая пассажирка авто не посещает никаких дошкольных учреждений.

К слову, встречи с животными на дороге зачастую заканчиваются трагично. Гибнет само животное, водитель и его пассажиры получают тяжелые травмы, нередко несовместимые с жизнью. Так, например, осенью 2021 года 18-летний водитель погиб в результате наезда на лося в Перевозском районе.

А вот недавнее ДТП с участием лося, произошедшее в Нижегородской области, привело к гибели животного. Водитель остался жив. Теперь ему грозит штраф за наезд на лося, который может составить до 80 тысяч рублей. Чтобы сократить количество таких аварий в местах гона животных устанавливают соответствующие дорожные знаки.