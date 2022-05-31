Квартиру с видом на кремль продают в Нижнем Новгороде за 55,5 млн рублей

Площадь квартиры составляет 170 квадратных метров. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Трехкомнатная квартира с видом на Нижегородский кремль, Зеленский съезд и Волгу продается в Нижнем Новгороде за 55 миллионов 555 тысяч рублей. Как сообщается на сайте бесплатных объявлений «Авито», дом, в котором располагается эта квартира, находится в самом сердце города рядом с площадью Минина и Пожарского.

Квартира располагается на верхнем этаже пятиэтажного блочного дома, построенного в 2009 году. Высота потолков 3,5 метра, окна выходят как во двор, так и на улицу. Общая площадь жилья составляет 170 квадратных метров. Имеется три изолированных комнаты, совмещенный санузел и лоджия. Внутри выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт.

Из окон открывается вид на Нижегородский кремль. Фото: с сайта объявлений "Авито".

- Квартира с видом на Кремль и реку. Идеальное место для проживания. Встроенная техника и вся мебель остаётся. Парковочное место в подземной парковке — в подарок, - написал автор объявления.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, мебель идет в подарок. Фото: с сайта объявлений "Авито".

К слову, отдельно парковочное место стоит 2 млн рублей. У дома собственная подземная парковка со шлагбаумом, закрытый двор с детской площадкой. Кроме того, за безопасностью и соблюдением порядка бдительно следит консьерж.

По данным портала, квартира доступна для приобретения в ипотеку сроком до 30 лет с первоначальным взносом свыше 11 млн рублей и ежемесячным платежом свыше 400 тысяч рублей — такой кредит готовы выдать сразу три банка.

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