Куда сходить с ребенком 1 июня в Нижнем Новгороде: программа мероприятий в День защиты детей

Развлекательные программы будут организованы в парках и скверах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июня празднуется Международный день защиты детей. Во многих населенных пунктах в этот день проводят развлекательные и познавательные мероприятия для всей семьи. В нашем городе в этот день для маленьких посетителей откроют свои двери театры, музеи и дома культуры. Бесплатные акции с викторинами, конкурсами, мастер-классами и играми на свежем воздухе подготовили районные библиотеки. Кроме того, развлечения для детей организованы в городских парках и скверах. Публикуем полную программу мероприятий в День защиты детей в Нижнем Новгороде 1 июня.

Парки и скверы

10:00-17:00 праздничная программа в парке Станкозавода

11:00-16:00 развлекательные программы в парке «Светлоярский»

12:00-16:00 мероприятия для детей и родителей в парке «Дубки», развлекательная программа на территории второго паркого озера по проспекту Молодежному.

В течение дня — развлекательно-образовательная программа «Город детства» в парке «Швейцария».

Зоопарк «Лимпопо»

10:00 раздача подарков

12:00 старт развлекательной программы на главной сцене

13:30 мастер-классы по изготовлению игрушек и и угощений для обитателей зоопарка

Кинотеатр «Орленок»

В течение дня большой фестиваль мультфильмов «Девочка и птичка», вход свободный.

Театры и ДК

- театр «Вера» - IV фестиваль семейных и школьных любительских театров «Вперед за синей птицей»

- ДК им.С.Орджоникидзе - Развлекательная программа «Путешествие в джунгли»

- развлекательные программы в ОДЦ «Надежда», ЦКиД «Молодежный», а также в филиалах «Новинки» и «Доскино»

Музей им. Горького (ул. Семашко,19)

Интерактивная программа «Тайны старого дома» с мастер-классами.

В течение дня все муниципальные музеи будут работать босплатно.

Нижегородский планетарий имени Гречко

Акция «Азбука звёздного неба», рассказ с полнокупольным сопровождением (бесплатно по предварительной регистрации)

Библиотеки

- библиотека имени Горького — старт городского конкурса настольных игр «Книжные забавы», который будет длиться все лето;

- библиотека Автозаводского района - праздник «Улица читающих детей» на территории катка «Катушка» в Автозаводском парке.

- библиотека Канавинского района - масштабный фестиваль на открытом воздухе «1 июня. Фестиваль детства» в микрорайоне Сортировочный.

- библиотека имени Герцена в Московском районе - уличная акция «Лето. Солнце. 100 фантазий».

- библитотека имени Евгения Никонова в Московском районе - праздничная программа «Детство – это я и ты!».

- библиотека Сормовского района — программа «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки» (в здании библиотеки имени Бринского).

- библиотека Приокского района — праздник, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. (состоится на детской игровой площадке у библиотеки им. В. П. Катаева).

- библиотека Советского района - мастер-классы, викторины, подвижные игры в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

- библиотека Нижегородского района — тема праздника - обычаи, традиции, фольклор (место проведения - библиотека им. В.А. Жуковского и сквер «Черный пруд»).

«Заповедные кварталы» (платно, стоимость 500 р.)

15:00 - Шатер чудес: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного (3+);

15.00 - «Усадебные игры» - традиционные квартальные забавы в компании с хозяйкой усадьбы (6+);

15:00 - «Заповедные кварталы. Первый взгляд» - обзорная экскурсия для взрослых по кварталу (6+);

15:30 - «Мам, поиграем? Идеальные родители для дошкольника» - лекция психолога Дарьи Бенга для родителей детей 3-6 лет;

16:00 - Мастер-класс иллюстратора Кати Гущиной «Пичужки» (3+);

16:30 - Шатер чудес: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного (6+);

16:30 - «Заповедные кварталы. Первый взгляд» - обзорная экскурсия для взрослых по кварталу (6+);

16:30 - «Это всего лишь дети». Лекция психолога Юлии Мансуровой в стиле вредных советов (10+).