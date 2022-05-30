Сухая погода с потеплением до +26 ожидается в Нижнем Новгороде с 30 мая по 3 июня

Ночью температура воздуха составит до +16 градусов. Фото: Мария СОРОКИНА

Долгожданное летнее тепло наконец-то придет в Нижегородскую область в июне. По данным сервиса Яндекс.Погода, на этой неделе в областном центре ожидается сухая малооблачная погода с потеплением до +22 и теплыми до +17 ночами. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 30 мая по 3 июня.

В понедельник, 30 мая, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +18...+20, ночью пасмурно, +11...+13, осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный со скоростью до 4,5 метров в секунду.

31 мая все так же прогнозируется сухая и теплая погода. Утром и днем облачно с прояснениями, воздух постепенно прогреется от +14 до +23. Вечером и ночью малооблачно. Температура воздуха в ночные часы +14...+15. Ветер переменчивый до 2,3 метров в секунду.

В первый день лето утром облачно с прояснениями и +15...+22. С середины дня и до поздней ночи пасмурно, но без дождей. Температура воздуха в дневные часы +22...+23, ночью +16. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 3,3 метров в секунду.

2 июня утром и днем пасмурно. Температура воздуха в утренние часы +17...+19, днем до +23. Вечером и ночью облачная с прояснениями погода. Вечером будет не теплее +22, а ночью столбик термометра покажет +15...+16 градусов. Ветер южный и юго-восточный со скоростью до 3,2 метров в секунду.

В пятницу на протяжении всего дня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром +16...+22, а в полуденные часы составит +26, ближе к вечеру от +19 до +22. Ночью пасмурно и все так же без осадков, температура воздуха +16...+17. Ветер преимущественно южный до 2,8 метров в секунду.

В течение недели прогнозируется высокое для нашего региона атмосферное давление — до 758 мм ртутного столба. Влажность в течение недели будет меняться. Наиболее низкие значения — от 31% прогнозируются в дневные часы, а наиболее высокие — до 85% ожидаются по ночам.

Предварительно, теплая погода без осадков сохранится и в выходные. При этом после такой теплой пятницы вероятно небольшое похолодание — до +21 днем и до +13 ночью.