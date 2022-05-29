Пьяная автомобилистка без прав сбила двух девочек-подростков в Нижегородской области и уехала

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://vk.com/ilove_nn

Совершенно немыслимое ДТП произошло в ночь с 28 мая на 29 мая в Нижегородской области – пьяная автомобилистка без водительских прав сбила двух девочек-подростков в Уренском районе и, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, дала по газам и уехала прочь.

Наезд на пешеходов произошёл у дома №41 в посёлке Уста около 23:40 28 мая. Автомобиль «Vortex Tingo» выехал на полосу встречного движения и сбил двух несовершеннолетних девушек 16 и 15 лет. Виновницей ДТП оказалась 34-летняя женщина, которая не только ранее была лишена прав, но и находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Оказать помощь пострадавшим подросткам автомобилистка и вовсе не решилась, поэтому скрылась с места происшествия. Тем временем, столкновение произошло на глазах у случайного прохожего, ей оказалась 36-летняя местная жительница. Женщина поспешила на проезжую часть, чтобы помочь девочкам, но в итоге тоже угодила под колёса.

- Примерно в 00:01 29 мая на этом же участке дороге появился мопед, которым управлял 13-летний подросток. Он совершил наезд на жительницу посёлка, оказывавшую помощь одной из пострадавших девушек, после чего скрылся с места ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что 16-летняя девушка-пешеход скончалась на месте от полученных травм. Также в результате двойного ДТП травмы получили 15-летняя девочка-подросток и 36-летняя местная жительница, оказывавшая помощь. Их обеих доставили в больницу.

В настоящее время пьяная автомобилистка задержана полицейскими, ведется поиск мотоциклиста. Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!