Двухэтажную квартиру-бункер со спа-комплексом и дубовой лестницей сдают посуточно в центре Нижнего Новгорода

Эко-бункер расположен в тихом месте на исторической улице. Фото: Авито.

Двухуровневый эко-бункер сдают посуточно в исторической части Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на онлайн-сервисе бесплатных объявлений «Авито».

Необычная квартира находится в доме комплекса Усадьбы мещан Дубковых на улице Сергиевской, 17. Это тихое историческое место рядом с храмом Сергия Радонежского, туда легко попасть, свернув с улицы Ильинской. Также неподалеку находится музей «Домик Каширина» и Дом Чатыгина, больше известный как Домик Петра I.

- В шаговой доступности расположены магазин продуктов, главная пешеходная улица города Большая Покровская, лучшая смотровая площадка города Набережная Федоровского. Заселение круглосуточно по предварительной договоренности, без сбоев и ожиданий. Мы ценим ваше время! – говорится в объявлении.

Мебель выполнена из экологичных материалов. Фото: Авито.

За 4500 рублей в сутки клиентам предлагается отдохнуть в двухэтажном помещении с множеством комнат в уединении от городского шума. Акустический комфорт обеспечивают толстые стены дом и ставни. Внутри эко-бункера оборудованы полы с подогревом, имеется инфракрасная сауна, огромная ванна-бассейн, два душа на разных этажах, два телевизора с подключенными смарт тв и wi-fi.

В квартире есть большая ванна-бассейн. Фото: Авито.

В числе преимуществ квартиры инфракрасная сауна. Фото: Авито.

Санузлы с душевыми есть на обоих этажах. Фото: Авито.

Также из техники имеется холодильник, плита, микроволновая печь, стиральная машина, телевизор, фен, утюг. Установлен и кондиционер. Кроме того, отопление устроено так, что можно самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях.

В квартире имеется вся необходимая техника. Фото: Авито.

Визитной карточкой этой квартиры является дубовая лестница, ведущая в подземный спа-комплекс. Впечатляет и мебель под старину, выполненная из экологичных материалов.

Дубовая лестница - визитная карточка эко-бункера. Фото: Авито.

В стоимость проживания входят 3 белых полотенца на человека, постельное белье, шампунь, гель для душа, зубная паста, средства для мытья посуды, питьевая вода, туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, чай, кофе, сахар, соль и вся необходимая посуда. При заезде на 2 ночи и более предлагается бесплатный трансфер от аэропорта.

Авторы объявления подчеркивают, что эко-бункер рассчитан на четырех человек, в него можно заселяться с детьми и домашними животными, но нельзя устраивать вечеринки и курить.

Эко-бункер рассчитан на четырех человек. Фото: Авито.

О ценах в выходные и праздничные дни просят уточнять дополнительно.