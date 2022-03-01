Двухэтажную квартиру-бункер со спа-комплексом и дубовой лестницей сдают посуточно в центре Нижнего Новгорода

Эко-бункер расположен в тихом месте на исторической улице.
Фото: Авито.
Двухуровневый эко-бункер сдают посуточно в исторической части Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на онлайн-сервисе бесплатных объявлений «Авито».
Необычная квартира находится в доме комплекса Усадьбы мещан Дубковых на улице Сергиевской, 17. Это тихое историческое место рядом с храмом Сергия Радонежского, туда легко попасть, свернув с улицы Ильинской. Также неподалеку находится музей «Домик Каширина» и Дом Чатыгина, больше известный как Домик Петра I.
- В шаговой доступности расположены магазин продуктов, главная пешеходная улица города Большая Покровская, лучшая смотровая площадка города Набережная Федоровского. Заселение круглосуточно по предварительной договоренности, без сбоев и ожиданий. Мы ценим ваше время! – говорится в объявлении.
Мебель выполнена из экологичных материалов.
Фото: Авито.
За 4500 рублей в сутки клиентам предлагается отдохнуть в двухэтажном помещении с множеством комнат в уединении от городского шума. Акустический комфорт обеспечивают толстые стены дом и ставни. Внутри эко-бункера оборудованы полы с подогревом, имеется инфракрасная сауна, огромная ванна-бассейн, два душа на разных этажах, два телевизора с подключенными смарт тв и wi-fi.
В квартире есть большая ванна-бассейн.
Фото: Авито.
В числе преимуществ квартиры инфракрасная сауна.
Фото: Авито.
Санузлы с душевыми есть на обоих этажах.
Фото: Авито.
Также из техники имеется холодильник, плита, микроволновая печь, стиральная машина, телевизор, фен, утюг. Установлен и кондиционер. Кроме того, отопление устроено так, что можно самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях.
В квартире имеется вся необходимая техника.
Фото: Авито.
Визитной карточкой этой квартиры является дубовая лестница, ведущая в подземный спа-комплекс. Впечатляет и мебель под старину, выполненная из экологичных материалов.
Дубовая лестница - визитная карточка эко-бункера.
Фото: Авито.
В стоимость проживания входят 3 белых полотенца на человека, постельное белье, шампунь, гель для душа, зубная паста, средства для мытья посуды, питьевая вода, туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, чай, кофе, сахар, соль и вся необходимая посуда. При заезде на 2 ночи и более предлагается бесплатный трансфер от аэропорта.
Авторы объявления подчеркивают, что эко-бункер рассчитан на четырех человек, в него можно заселяться с детьми и домашними животными, но нельзя устраивать вечеринки и курить.
Эко-бункер рассчитан на четырех человек.
Фото: Авито.
О ценах в выходные и праздничные дни просят уточнять дополнительно.