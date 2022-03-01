Черной вдове из Нижнего Новгорода, зарезавшей третьего подряд сожителя, дали 12 лет тюрьмы

Свою вину она признала. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд поставил точку в нашумевшей истории о 50-летней чёрной вдове, которая убила третьего подряд гражданского мужа. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кровавая история всегда разворачивалась в одной и той же квартире в Канавинском районе. Год назад, 21 июля, утро в доме на улице Витебской, казалось, ничем не отличалось от других, ведь всего днём ранее в стенах одной из квартир состоялось большое празднование. Погибшему мужчине исполнилось 62 года.

- На следующий день между парой вспыхнула ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта обвиняемая и совершила преступление, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Накануне фигуранты отмечали день рождения погибшего. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Не вытерпев обвинений в свой адрес, пьяная женщина схватилась за нож и несколько раз ударила им пенсионера. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После того, как полиция задержала злоумышленницу, выяснилось, что до этого случая она уже дважды убивала своих прошлых сожителей.

- Свою вину подсудимая признала, на время расследования она была заключена под стражу, - уточнили следователи.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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