Семерых щенят спасли от голодной смерти благодаря девятилетней девочке в Нижегородской области

Девочка приютила собаку и семерых щенков, а волонтеры предложили их раздать. Фото: предоставлено героем публикации.

17 февраля жители поселка Шатки в Нижегородской области наблюдали такую картину: девятилетняя девочка вместе с другими детьми без устали ходила по центру населенного пункта и предлагала прохожим взять себе маленького щенка. Ребенка с животным, закутанным в мешок, заметили местные волонтеры и предложили помочь с поиском новых хозяев. Как выяснилось, девочка отстояла щенков у родителей, которые хотели от них избавиться не самым гуманным способом. Трогательную историю рассказала «Комсомолке» местная жительница, активно помогавшая пристроить песелей.

Девочка носила щенка в мешке и предлагала прохожим. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я была дома, мне звонит подружка и рассказывает, что по центру идет девочка с мешком и кутенка предлагает такого рыженького. Она не прошла мимо, подошла. Девочка рассказала: «Меня послала мама и сказала, если я его не отдам, она его убьет!». Моя подруга сказала ей в ответ: «Набери номер мамы я с ней поговорю». По телефону мама девочки сообщила, что у них не один, а семеро щенят, - рассказала Надежда (имя изменено, прим.).

После этого разговора две Надежды (имена изменены, прим.) встретились и навестили семью, чтобы сфотографировать щенков и разместить объявления. Вся свора сразу бросилась к ним навстречу. Женщины насчитали пятерых мальчиков и двух девочек, всем примерно 1,5-2 месяца. Щенки на вид здоровые, но очень голодные. Рядом была их мама – маленькая собачка без породы.

Щенки жили в коробке Фото: предоставлено героем публикации.

Как выяснилось, собака прибилась к дому в Лыскове и окутилась. Девочка пожалела щенят, и всю собачью семью перевезли в Шатки. Однако, у родителей 9-летней Олеси денег на содержание собак не хватает. В семье шестеро детей, вот-вот родится седьмой, грядут траты на пеленки и подгузники, куда уж тут собаки! Поэтому, в доме девочки щенкам были не рады, уже подумывали, как от них избавиться. При этом бобикам было туго - они жили в картонной коробке в неотапливаемом помещении, недоедали и рисковали подцепить любую заразу, так как надлежащего ветеринарного наблюдения тоже не было. Однако, если бы не чуткое сердце ребенка, хвостатые уже погибли бы от голода в сарае.

- Девочка добрая, хорошая, - продолжила собеседница, - то котенка притащит, то щенка. Животных любит, но еще не понимает, что семье их нечем кормить. Ей не хотелось их отдавать, она даже плакала. Собачку-маму Сашей назвала. Готова была себе всех оставить.

Мама щенков - миниатюрная собачка Саша. Фото: предоставлено героем публикации.

С горем пополам ребенка уговорили раздать и остальных щенков. Тезки-волонтеры начали распространять информацию на сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях. Добрые люди отозвалась на объявления и предложили помощь. Они приносили кутятам еду: куриные шейки, молоко, костные остатки пищи и многое другое.

- В первый же день, как разместили информацию, приехал мужчина из Арзамаса. Сначала он одного взял, потом второго. На следующий день я поехала в Арзамас, посетила монастырь и попросила у чудодейственной иконы о помощи. Произошло чудо! Столько звонков было по щенятам! В итоге почти всех щенят пристроили в Шатках. Оставшихся двух девочек и их маму волонтеры увезли в Нижний Новгород, но даже ими здесь интересовались, - заключила собеседница.

В настоящее время почти все щенки пристроены. За жизнью многих из них девочка сможет наблюдать, так как их разобрали местные жители.