Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 февраля 2022 года: У 2 817 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 25 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 349 764 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 817 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 279 187 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 5 006 человек.

К сожалению, за последние сутки семнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 11 035 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 25 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 009) и на Бору (14 000). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (764) и Спасском районе (838).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 730 человек), Санкт-Петербург (8 742 человека) и Московская область (2 285 человек).

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