19-летнего жителя Арзамаса четверо мужчин увезли в Муром и заставили отрабатывать долг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весьма необычная история в феврале приключилась с 19-летним жителем Арзамасского района в Нижегородской области – его прямо среди бела дня запихнули в машину четверо мужчин и отправили в Муром…отрабатывать долги. Первой забила тревогу его тетя, которая и обратилась к полицейским.

- 13 февраля в Арзамасский отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница, - рассказал «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. – Она рассказала, что два часа назад ее племянника похитили прямо посреди села и увезли в неизвестном направлении.

Стоит признать, что у самого 19-летнего парня репутация тоже отнюдь не безупречная. Несколько лет назад он был судим за кражу. Однако потом дело было прекращено, а сам парень отпущен на свободу. Правда, на воле дела у него тоже не заладились – он жил с опекуном и в последнее время нигде не работал. Тем не менее, его похищение стало настоящим громом среди ясного неба для односельчан.

- Местные жители видели, как посреди села к нему подъехали четверо мужчин, посадили его в машину и увезли, - рассказывает источник. – Вскоре удалось установить личность предполагаемых похитителей – ими оказались четверо жителей Арзамасского района. Один из них был неоднократно судим – именно ему парень и задолжал крупную сумму. Другие в поле зрения полиции не попадали. Все они в последнее время нигде не работали.

Сами задержанные применение по отношению к нему физической силы отрицают – дескать, они просто отвезли его в Муром, где он должен был отработать накопившийся долг. Совсем другая версия у самого 19-летнего парня. По его словам, в машину его затолкали силой против его воли.

- Сейчас уголовное дело по данному факту пока не возбуждено, - рассказал источник. – Опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

Похожий случай на днях произошел в Крыму. В Черноморском из-за долга в пять тысяч рублей мужчину почти сутки удерживали связанным и угрожали физической расправой. Похитили крымчанина его знакомые - эдакие Бонни и Клайд.