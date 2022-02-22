Звериные истории: Редкие кадры с фотоловушек показали нижегородцам сотрудники Керженского заповедника

Видеоматериалы собраны с 30 фотоловушек и нескольких квадрокоптеров. Скриншот с видео Керженского заповедника.

Сотрудники Керженского заповедника, расположенного в Нижегородской области, создали фильм о жизни диких животных под названием «Звериные истории: Керженские сезоны».

Героями этого 15-минутного видео стали обитатели заповедника – медведи, лисы, волки, зайцы, куницы, норки, енотовидные собаки, рыси и кабаны. Например, закадровый голос повествует о том, как проснувшийся в апреле медведь ищет еду в барсучьем городке. Некоторое время спустя эту лесную поляну облюбовали лисы, и начали использовать в своих целях.

- Лисица еще в феврале-марте побывала здесь и выбрала место для выводковой норы. В апреле она начинает чистить нору. Выбросы земли привлекают глухарок, собирающих мелкие камушки для перетирания хвои – их зимнего корма. Во второй половине апреля в норе появились лисята. Лис приносит к норе свою добычу - пару водяных полевок. В середине мая пятеро лисят активно исследуют окрестности норы. Нору активно посещают хищники. К концу наблюдений лисят в выводке остается только четверо, - рассказывает один из создателей фильма за кадром.

И это только одна из великого множества отснятых историй, которые пересекаются между собой точно так же, как звериные тропы пересекаются в лесу. Так, на одной и той же песчаной площадке в разное время тренируются лоси, рысь, прогуливаются волки и медведи, готовятся к зиме глухари. Чтобы увидеть все многообразие особей, обитающих в заповеднике, не нужно даже двигать камеры. Животные сами охотно позируют фотоловушкам, а некоторые даже обнюхивают их и облизывают – получаются довольно интересные и забавные кадры.

Как рассказали сотрудники заповедника, для фильма были собраны материалы с 30 фотоловушек нескольких квадрокоптеров, отснятые в период с февраля по декабрь 2020 года.

- Фотоловушки помогли нам проследить ход жизни зверей в Керженском заповеднике. Из более 3700 отснятых сюжетов в фильм вошла только одна сотая часть, - добавили авторы видео.

Отмечается, что фильм создан в рамках проекта «Возвращение северного оленя» при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Добавим, этот и другие ролики о жизни дикой природы можно посмотреть на официальном канале заповедника «Керженский».

СПРАВКА:

Заповедник «Керженский» основан 23 апреля 1993 года. Он находится в 55 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода на территории Борского и Семеновского районов области. Территория заповедника простирается по левому берегу реки Керженец, притока реки Волги. На площади 467,86 квадратных километров можно встретить до170 видов птиц и всех крупных зверей региона.

Заповедник входит в число особо охраняемых природных территорий региона. В 2002 году он был включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО с названием «Нижегородское Заволжье».