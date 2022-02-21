Прощальный аккорд зимы: Весенняя погода сменится легким морозом в Нижнем Новгороде под конец февраля

Небольшие морозы вернутся в Нижний Новгород на последней неделе февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что на календаре еще февраль, погода радует нас весенним теплом. Всю последнюю неделю в Нижнем Новгороде воздух прогревался до положительных температур, из-за чего накопленные за зиму стратегические запасы снега начали стремительно таять. За пару дождливых дней сугробы «похудели» почти в два раза. Причиной необычной для февраля погоды стал атлантический циклон, который принес в Поволжье теплые воздушные массы.

В первой половине этой недели тепло сохранится, а вот к выходным синоптики обещают легкий мороз – возможно, оно и к лучшему: так весь растаявший снег поскорее вымерзнет, и под ногами не будет так сыро.

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник 21 февраля ожидается пасмурная погода с осадками, температура воздуха -1…+1 градус. Однако комфортной для прогулок сегодняшнюю погоду едва ли назовешь: за окном бушует шквалистый юго-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 12 метров в секунду.

Сейчас наблюдаются характерные для межсезонья температурные качели – так, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -3 градусов, а днем разогреет до +3. Будет по-прежнему пасмурно, синоптики обещают снег с дождем, сильный ветер сохранится.

Праздничный день 23 февраля порадует нижегородцев солнцем и приятной температурой 0…+2 градуса. На прогулку не забудьте взять с собой зонтик – синоптики обещают снег с дождем. Также следует одеться потеплее: в прогнозе на среду - пронизывающий ветер.

В четверг 24 февраля наступит похолодание. Столбики термометров опустятся до -1…-4 градусов, а ветер утихнет до 8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.

В пятницу ясная погода без осадков, температура воздуха -1…-5. Ветер поменяет свое направление с северо-западного на юго-восточный и стихнет до 2-4 метров в секунду.

В выходные 26-27 февраля температура воздуха будет в пределах -1…-2 градуса днем и -6…-7 градусов ночью. Ожидаются солнечные дни, в воскресенье возможен снег. Ветер умеренный 4-6 метров в секунду.