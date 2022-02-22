В Дзержинске возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину

Наледь обрушилась с крыши дома по проспекту Ленина. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

За последний месяц в Нижегородской области участились случаи травмирования местных жителей из-за схода льда с крыш многоквартирных домов. Так, в Дзержинске на днях халатное отношение управляющей компании к своей работе привело к тому, что в больницу с черепно-мозговой травмой попала 55-летняя женщина.

Случилось всё утром 20 февраля, снежная масса и наледь обрушились с дома №28 по проспекту Ленина. Ледяная глыба рухнула прямиком на случайную прохожую, её увезли на скорой помощи в реанимационное отделение городской больницы.

– В ходе проверки было установлено, что управляющая компания «Управдом-Центр» длительное время не предпринимала мер по очистке кровли дома от снега и наледи, что и привело к обрушению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Сейчас женщина находится на лечении в больнице. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело и вынесла руководителю организации представление.

Случаем также заинтересовались следователи, которые в ходе своей проверки возбудили уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании.

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