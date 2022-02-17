"Леди в погонах-2022": Голосуй за самую очаровательную участницу! Фото: Артем КИЛЬКИН

Красивые и сильные, добрые и справедливые, любящие и заботливые – эти девушки не нуждаются в защите и сильном мужском плече. Ведь они сами стоят на страже закона и спасении человеческих жизней. Они работают спасателями в МЧС, расследуют самые сложные преступления в Следственном комитете, обеспечивают порядок на транспорте силами транспортной полиции и стерегут самых опасных преступников в исправительных колониях ГУФСИН. Объединяет их одно – все они носят погоны! Но при этом остаются истинными женщинами, украшающими свои ведомства и приносящими в нашу жизнь мир и порядок.

В преддверии приближающегося Дня 8 марта, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» запускает интернет-голосование "Леди в погонах-2022". Отдать свой голос за любимую участницу могут все наши читатели и пользователи интернета.

Итоги конкурса мы подведем в Международный женский день 8 Марта. Участницы, набравшие наибольшее число голосов, получат подарки от нашего издания. А с победительницей конкурса вы сможете прочитать интервью на страницах нашей газеты и на сайте kp.ru.

Условия голосования

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосование "Леди в погонах-2022"