«Окружили, как только увидели»: Как встречали серебряного призера Олимпийских игр Сергея Трофимова в Нижнем Новгороде

Сергея Трофимова встретили в аэропорту имени Чкалова. Фото: Мария СОРОКИНА

Вечером 16 февраля в нижегородском аэропорту имени Чкалова было многолюдно – так горожане встречали своего героя, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине конькобежца Сергея Трофимова. Впереди всех с цветами и портативной колонкой стояла неизменная группа поддержки спортсмена – его родители, сестра и любимая девушка.

Группа поддержки спортсмена - папа, мама, сестра и любимая девушка. Фото: Мария СОРОКИНА

Где-то неподалеку находился первый тренер Сергея Николай Ермаков и держался, чтобы на радостях не проронить ни слезинки. Чуть поодаль собрались воспитанники КСШОР №1 и СШ «Сормово». Они расправляли плакаты и повторяли речовки.

Плакат в поддержку призера Олимпийских игр. Фото: Мария СОРОКИНА

И вот, ворота в зал открываются и в проеме появляется сам спортсмен. На шее у Сергея блестит та самая медаль Олимпиады-2022. Для красивой картинки присутствующие хотели дать спортсмену пройти по залу аэропорта, но будто позабыли – спортсмена обступили со всех сторон, чтобы поздравить, выразить свое уважение и получше рассмотреть олимпийский трофей, который в этом году стал первым для Нижегородской области. Из колонок раздается бессмертный хит «We Are The Champions», а Сергей с улыбкой произносит: «Всем привет!».

Сергей с первым тренером Николаем Ивановичем. Фото: Мария СОРОКИНА

Спортсмен показывает медаль девушке Даше. Фото: Мария СОРОКИНА

Любители спорта и учащиеся спортивных школ обступили спортсмена. Каждому хотелось сделать селфи и получить автограф на память.

Сергей раздает автографы. Фото: Мария СОРОКИНА

Минут двадцать Трофимов принимал поздравления от поклонников, позировал для селфи и расписывался на карточках, а затем поделился и своими впечатлениями:

- Эту гонку мы бежали «на все деньги». Пытались показать максимальный результат за команду, за Родину, за всех нас! Конечно же, было сложно. Больше все-таки психологическая нагрузка влияет, это же Олимпийские игры - очень важный старт в карьере любого спортсмена! Конечно, он не сравнится с кубками и даже чемпионатами мира. Я считаю, что самый главный соперник спортсмена – это секундомер. Нам удалось его побороть – мы установили олимпийский рекорд на дистанции командной гонки.

В заключение спортсмен добавил, что не ожидал настолько теплого приема в аэропорту и, конечно, очень рад вернуться в родной Нижний Новгород.

На мероприятии присутствовали представители региональной власти - заместитель главы региона Андрей Бетин и министр спорта в регионе Александр Кононов.

Как отметил Бетин, нет ни одного спортсмена, который бы ни мечтал выступить на Олимпийских играх. Поэтому, по сравнению с прошлыми ОИ нижегородская команда увеличилась в 2 раза. В пяти видах спорта приняли участие 13 наших спортсменов. Власти региона, конечно же, активно поддерживают это стремление.

-Мы всегда отмечаем заслуги наших спортсменов. Есть определенный регламент, по которому рассчитывается каждая награда. Будем рассматривать возможность отметить и тех спортсменов, которым чуть-чуть не хватило до пьедестала. Таких ребят в этот раз много, - сказал Бетин.

Также он добавил, что медаль Трофимова, это не только его заслуга, но также его родителей, которые привели его в спорт и воспитали настоящего чемпиона.

- Очень гордимся сыном. Мне вчера на работе такие трогательные слова говорили, что мы, родители, самые главные в этой истории, - поделилась впечатлениями мама Сергея Ирина.

Велик вклад и первого тренера Николая Ивановича, который разглядел в нем талант.

- Болел до слез! Последние два круга, когда он бежал в полуфинале – я вообще закрыл глаза и выключил звук даже. Медаль ожидаемая, потому что на кубках и чемпионатах мира они не раз были в призерах, причем почти в этой же компании, - сказал Николай Иванович.

Напомним, 15 февраля конькобежцы Сергей Трофимов Даниил Алдошкин и Руслан Захаров стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине в дисциплине многоборье. Первое место заняла команда из Норвегии, а «бронза» у спортсменов из США.