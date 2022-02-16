Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 февраля 2022 года: Омикрон подтвердился у 94% COVID-больных в регионе
Фото: Иван МАКЕЕВ
За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 992 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 315 172. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В то же время 1 027 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 243 483 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
Но, к сожалению, 17 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 810.
Также известно, что 650 человек госпитализировали.
Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 61,5%.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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