Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 февраля 2022 года: У 4 583 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 01:00 14 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 305 360 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 4 583 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 241 326 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 1 177 человек.

К сожалению, за последние сутки четырнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 780 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 14 февраля Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (12 496 человек), Санкт-Петербург (20 136 человек) и Московская область (7 349 человек).

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