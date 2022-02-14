Авиакомпании оштрафовали за коллапс в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре-2021

По 20 тысяч рублей заплатят авиакомпании за нарушения во время транспортного коллапса в Нижнем Новгороде осенью 2021 года. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

Сразу несколько авиакомпаний выплатят штрафы за правонарушение, допущенное ими в ноябре 2021 года: тогда более тысячи человек на десять часов остались без воды и еды в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Среди них были в том числе пассажиры с детьми и совсем ещё младенцами.

Сначала своё расследование провела Нижегородская транспортная прокуратура, затем материалы этого расследования ведомство направило в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. В результате к административной ответственности привлечены АО "Авиакомпания "Сибирь", ООО "Авиакомпания "Победа", АО "Авиакомпания "Нордстар" и АО "Авиакомпания "Ред Вингс". Все они теперь выплатят штрафы в размере 20 тысяч рублей. Другая авиакомпания, название которой не упоминается, планирует обжаловать назначение штрафа на сумму 25 тысяч рублей в арбитражном суде.

Напомним, эта злосчастная история случилась 2 ноября прошлого года, когда из-за нелётной погоды над Москвой более 30 самолётов, направлявшихся в столицу, были вынуждены приземлиться в нижегородском аэропорту. В общей сложности в аэропорту Чкалова высадились около 1200 человек, ставшие невольными заложниками ситуации. Они понимали, почему их рейс претерпел некоторые изменения маршрута, но не понимали, почему не могут получить хотя бы воды.

Сначала многие из них просидели часы в самолётах взаперти, не получая никаких разъяснений или помощи. По рассказам одного из пассажиров, выйти на свежий воздух люди смогли только тогда, когда пассажиру с 4 степенью рака стало плохо и для него вызвали скорую.

– А когда пригнали трап, пассажиров было уже не остановить, – рассказал "Комсомолке" тогда Максим Бурмистров.

ФОТО: Максим Бурмистров

Кроме того, оказалось, что некоторые пассажиры летели в Москву на операцию или важную встречу. Их не выпускали и не возвращали багаж даже при том, что люди готовы были добираться до Москвы самостоятельно.

Самое важное в этой истории, что пассажиров, ожидающих рейс более двух часов, обязаны были обеспечить прохладительными напитками. Обеспечить горячим питанием – при ожидании свыше четырёх часов. Разместить в гостинице – спустя восемь часов ожидания. И это минимум среди тех обязательств, которые должны были выполнить оштрафованные авиакомпании, но не выполнили. Вместо этого десять часов люди ждали в аэропорту без еды и воды.