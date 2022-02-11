Перспективы пластмассового производства

Делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» посетила XXIV Международную специализированную выставку «Интерпластика-2022», которая проходила в конце января в Москве.

Здесь были представлены поставщики оборудования и вспомогательных материалов для производства и переработки полимеров.

– Мы увидели множество образцов новейшей техники и линий переработки пластмасс, – отметил управляющий 3-м производством АПЗ Роман Шадрин. – Несколько компаний презентовали услуги по изготовлению деталей и сборочных узлов из пластмасс с полным циклом – от проектирования пресс-форм до изготовления готовой продукции. Мы посещаем выставку регулярно, и раньше ни одна компания подобных услуг не предлагала. Наше предприятие также имеет все необходимые ресурсы, чтобы предложить сторонним организациям полный цикл услуг по изготовлению пластмассовых изделий по чертежам заказчика. В конструкторско-технологическом отделе пластмасс спроектируют оснастку, в инструментальном цехе ее изготовят, а в цехе №31 на ней будут производить детали. В ближайшее время будем прорабатывать вопрос развития этого направления на производстве.

В ходе выставки члены делегации АПЗ провели ряд встреч и переговоров с производителями оборудования и поставщиками сырья, где получили ответ о перспективах развития рынка пластмассовых изделий и спросе на них со стороны отраслей промышленности. Сегодня основной рынок сбыта оборудования и сырья приходится на производство товаров народного потребления (фурнитуры для мебели, емкостей для еды, бутылок, флаконов, одноразовой посуды, канистр), а также медицинских изделий (одноразовых шприцов, пробирок).

Екатерина Ядрова