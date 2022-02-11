Первый шаг к сортировке

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» продолжается работа по раздельному сбору отходов.

На специализированных площадках у цехов №№19, 37, 49, 56 и 64 организованы места, где установлены контейнеры: синие – для сбора макулатуры, желтые – для пластика, оранжевые – для твердых коммунальных отходов. В скором времени каждая контейнерная площадка будет дооборудована и закрыта легкой конструкцией с навесом.

Пока разделение мусора идет на три категории: бумага, пластик и прочее.

Также на АПЗ завезено 20 комплектов экоурн. Сделаны они из полипропилена, который подлежит вторичной переработке. Три контейнера устанавливаются на поддон, они легкие, долговечные.

Сотрудники юридического управления одними из первых изъявили желание вести в своем офисе раздельный сбор мусора. Экоурны также стоят в нескольких приемных заместителей генерального директора по направлениям.

АПЗ один из немногих в регионе, где начат раздельный сбор мусора

– Наше предприятие одно из немногих в регионе, где начат раздельный сбор мусора, – комментирует главный инженер Александр Бобков. – В Москве, Санкт-Петербурге, крупных городах это давно стало нормой. Мы заключили договоры со специализированными компаниями, имеющими лицензию на вывоз различных типов отходов, в том числе на утилизацию батареек. АПЗ идет в ногу со временем, повышая свою экологическую ответственность.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина