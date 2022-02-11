По мягкому снегу

В соревнованиях приняли 13 команд

С лыжной эстафеты стартовала VIII спартакиада АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», посвященная 65-летию предприятия и первичной профсоюзной организации.

Соревнования прошли 5 февраля на ФОБ «Снежинка». Участие в них приняли 13 команд, состоящих из двух мужчин и одной женщины. Первыми стартовали мужчины, они бежали 3 км свободным стилем, дистанция у женщин – 2 км.

Накануне соревнований был снегопад, поэтому перемещаться по лыжне было непросто. Спустя 7 минут 43 секунды финишировал первый участник соревнований – регулировщик РЭАиП цеха №49 Владислав Миронов.

– 12 лет занимался лыжами, сейчас выхожу, что называется, по экстренному вызову. Настроение замечательное, рад, что удалось выбраться на лыжню и выступить за свой цех, – поделился он впечатлениями.

Третий год в соревнованиях участвует команда руководства предприятия.

– Нам удалось сколотить дружную команду, которая по первому зову выходит на новые спортивные этапы, – рассказал участник эстафеты заместитель главного контролера Андрей Тимаков, который пробежал дистанцию за 8 минут 17 секунд. – Заводская спартакиада всегда дает импульс к участию в следующих этапах, заряжает энергией перед рабочей неделей. Занятия спортом всегда идут на пользу, особенно в наше непростое время пандемии.

Некоторые приборостроители пришли в этот день на «Снежинку» семьями, чтобы не только поболеть за своих коллег, но и принять участие в соревнованиях. В полном составе были Шестенко-Чистяковы: глава семьи Анатолий Борисович бежал за цех №49, сыновья Денис, Михаил и мама Марина Владимировна выступали за отдел главного конструктора. Такой сплоченности можно только позавидовать. Молодцы!

Лыжная эстафета

Экономист отдела главного механика Мария Мурыгина впервые на заводской спартакиаде. Выступала вместе с мамой – токарем цеха №54 Натальей Егоровой. По выходным они любят выбираться на лыжню.

– Рада за маму, она пришла к финишу раньше меня, – с улыбкой поделилась Мария. – Сейчас пойду, похвалю ее. Спасибо коллегам, которые сегодня болели за меня. Я спортсмен-любитель, но на соревнованиях все прошло замечательно, получила отличный заряд энергии.

Пока подводились итоги, спортсмены подкрепились вкусными пирожками и горячим чаем. Затем состоялось торжественное награждение. Медали, грамоты и денежные премии вручали административный директор АПЗ Константин Аргентов, председатель первичной профсоюзной организации предприятия Александр Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев.

Места в итоговом протоколе распределились так:

1 место – СК «Знамя»,

2 место – руководство завода,

3 место – цех №64.

Комментарии

Константин Аргентов, административный директор АПЗ:

– Поздравляю приборостроителей с началом VIII заводской спартакиады. Здорово, что на эти соревнования заявилось много участников. Здесь отличная дружеская атмосфера. Впереди еще много спортивных этапов, поэтому желаю всем удачи и новых побед!

Александр Тюрин, председатель ППО АПЗ:

– В организации спартакиады задействованы три организации: предприятие, профсоюз и СК «Знамя». Это обязывает нас проводить ее на высоком уровне. Отлично, что приборостроители могут на свежем воздухе, с пользой для здоровья и в компании своих коллег провести время.

Спартакиада АПЗ

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной