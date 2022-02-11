«Почётных станет больше»

Иван Малыгин - председатель Совета ветеранов АПЗ имени П.И. Пландина

Председатель Совета ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Иван Малыгин – о заводской закалке, работе с будущим губернатором и всесторонней поддержке ветеранов.

– Иван Николаевич, вы 10 лет возглавляете Совет ветеранов Арзамасского приборостроительного завода. Что вам помогает сохранять активную жизненную позицию?

– Заводская и комсомольская закалка. Я пришел на предприятие в 1969 году в цех №44. В 1972-м меня избрали в заводской комитет комсомола, секретарем был Юрий Михайлович Кондратьев, потом Иван Петрович Скляров, я – его заместителем.

Что касается производственной деятельности, то за сорок с лишним лет мне пришлось много участвовать в строительстве и освоении новых площадей: готовили под намотку 4 этаж 4 корпуса; под изделие АБ-72 – 4 этаж 3 корпуса; полностью оборудовали 35 корпус, где потом разместился электромеханический завод. Ну а в феврале 2012-го меня избрали председателем Совета ветеранов. Так что с заводом я уже больше полувека.

– Вам посчастливилось работать бок о бок с будущим губернатором Нижегородской области. Что вспоминается сегодня?

– На одном собрании заводского комитета комсомола Иван Петрович спросил нас: «Где ваши идеи? Где ваши инициативы?» И один товарищ тогда ответил: «Да мы, Иван Петрович, ваши-то идеи не успеваем перерабатывать, реализовывать!»

Это был действительно человек большого ума, генератор идей! После окончания института Скляров год служил в армии и вернулся оттуда с тетрадью своих мыслей и наработок, как организовать деятельность комсомольской организации. Он уже тогда готовил себя к большой общественной работе.

– А случай из своей трудовой биографии расскажете?

– В 1979 году на баланс завода перешел стадион «Спартак», будущий «Знамя». И меня из механиков цеха №41 перевели на стадион директором по реконструкции. Мы начали разбирать восточную трибуну, копать котлован. Примерно через полтора месяца утром приезжает Виктор Васильевич Просвирнин, замдиректора по кадрам и режиму, и говорит: «Ты чего здесь? Тебя ж назначили заместителем начальника цеха №47 по подготовке производства. Быстро на завод, на представление коллективу». И я, как был, в резиновых сапогах, доверху в глине, так и поехал на свое новое место работы…

– Заводская ветеранская организация – самая крупная в городе, деятельность ее многогранна. Какими мерами поддержки бывших работников АПЗ можно особенно гордиться?

– У нас больше десятка различных мероприятий, направленных на поддержку бывших работников завода. На них только в этом году запланировано 20 млн рублей! Такого нет ни на одном предприятии города! Среди самых значимых – ежемесячные выплаты почетным ветеранам, выплаты к юбилеям, праздничным датам; финансирование 120 льготных путевок на отдых в профилакторий «Морозовский»; материальная помощь; организация праздничных мероприятий и другие.

Вот один пример: когда я пришел работать в Совет, мы ежемесячно поздравляли с юбилеем 10 человек, отбирали их по стажу работы, трудовым заслугам. Сегодня чествуем всех юбиляров, начиная с 55 лет. Это здорово!

– Нагрузка на актив Совета большая. Все ли ветераны завода охвачены вниманием?

– В активе Совета 31 человек. За ними закреплены 25 городских участков, где проживают заводские ветераны. Все сельские – на мне, поэтому постоянно держу связь с сельскими администрациями. Наши ветераны живут и в других городах, но даже там мы их находим и имеем возможность переслать поздравительную открытку.

– Какие мероприятия запланировали к юбилею завода?

– Главное – это присвоение звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» 65 бывшим работникам. Остальное зависит от ситуации. Но наш хор «Легенда» активно репетирует. Так что музыкальный подарок, думаю, от нас тоже будет.

– Как вам сегодняшняя молодежь: они такие же, какими были вы, или все-таки другие?

– Каждому времени соответствует своя молодежь. У нас была очень интересная молодость. У сегодняшней заводской молодежи жизнь не менее активная. Но ребята, о которых мы читаем в «Новаторе», – это лишь малая часть. Поэтому Молодежному совету АПЗ я желаю, чтобы ряды его постоянно росли.

Цифры:

• Около 3200 человек в заводской ветеранской организации.

• 346 ветеранов удостоены звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина