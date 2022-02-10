Генеральным директором АО «Транснефть-Верхняя Волга» назначен Александр Иванов. ФОТО: АО Транснефть-Верхняя Волга.

Генеральным директором АО «Транснефть-Верхняя Волга» назначен Александр Иванов. Он родился в 1962 году, в 1984 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и нефтебаз», в 2014 году – ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» по программам «Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта» и «Повышение эффективности эксплуатации объектов трубопроводного транспорта». Об этом сообщается на сайте предприятия.

В системе ПАО «Транснефть» Александр Иванов работает 39 лет. Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности слесаря по ремонту технологического оборудования на ЛПДС «Новоград-Волынский» Ровенского управления нефтепровода «Дружба». С 2017 года Александр Иванов занимал должность генерального директора АО «Транснефть – Подводсервис».

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Александр Алексеевич Иванов награжден корпоративными и ведомственными наградами. Имеет звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Женат, воспитывает двух дочерей.

Исполнявший по совместительству обязанности генерального директора АО «Транснефть–Верхняя Волга» В.Ю. Александров после назначения Александра Иванова продолжит работу в своей основной должности – главного инженера компании.