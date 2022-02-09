В Нижнем Новгороде заработала экспресс-доставка продуктов Яндекс.Маркета: заказы привозят от 10 минут

Нижегородцам теперь доступны продукты, напитки и товары первой необходимости с экспресс-доставкой от Яндекс.Маркета. Курьеры приносят заказ от 10 минут. Для этого компания будет использовать инфраструктуру складов Яндекс.Лавки.

В разделе «Продукты» (доступен на сайте, а также в приложении Маркета) около трех тысяч позиций. Существенная доля — продукция нижегородских производителей. Также в ассортименте есть готовая еда и горячий кофе. Для тех, кто делает первый заказ из ассортимента «Продукты» на Яндекс.Маркете, действует скидка 30%.

На маркетплейсе помимо продуктов с быстрой доставкой можно, как и раньше заказывать другие товары - подарки, товары для дома и электронику. Такие покупки сервис автоматически разложит по разным корзинам и укажет актуальные сроки доставки. Товары из раздела «Продукты» привозят от 10 минут, а если попутно купить что-то из других вкладок сайта, например, технику, то для нее назначат свои сроки доставки и курьера.

Чтобы приносить заказы от 10 минут, Маркет использует сеть дарксторов Лавки. Это более 20 мини-складов в разных частях города, которые позволяют доставщикам охватить практически весь мегаполис. Склады, которые сейчас работают под вывеской Лавки, станут частью Маркета и продолжат работать под его брендом. В будущем Маркет откроет в городе около восьми мини-складов под собственным брендом.