Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 9:40

Белые птички украсили стену деревянного дома в центре Нижнего Новгорода

Так уличный художник Никита Киселев изобразил неуловимый полет времени
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Миниатюрные пташки украсили стену дома на улице Нижегородской. Фото: Никита Киселев

Миниатюрные пташки украсили стену дома на улице Нижегородской. Фото: Никита Киселев

Помните стрит-арт с проступившими сквозь стены здания руками на улице Студёной, который был создан в Нижнем Новгороде прошлым летом? Автор инсталляции – уличный художник Никита Киселев – сделал новый арт-объект, посвященный проблеме утраты облика старого города. На этот раз на улице Нижегородской.

Работа называется «Неуловимый полёт времени» и представляет собой трех маленьких гипсовых белых пташек, «летящих» по фасаду старого деревянного дома. Лицевая часть ветхого особняка некогда была загорожена фальшфасадом, который вандалы весь изрезали и расписали каракулями. А на боковой стене здания художник разместил маленьких летящих пташек размером меньше ладони.

Работа называется «Неуловимый полёт времени». Фото: Никита Киселев

Работа называется «Неуловимый полёт времени». Фото: Никита Киселев

Как рассказал сам Никита Киселев, идея родилась сначала как образ, а уже потом он думал, куда «поселить» этих птичек.

- С помощью них мне хотелось раскрыть тему движения времени, неуловимых изменений в городской среде. И для этого мне необходимо было найти место, где бы они показывали это ярче всего. Вспомнив облик улицы Нижегородской, я подумал, что птицы могут хорошо прижиться именно там. Фальшфасады, сгоревшие дома, заколоченные окна, металлические ограждения и уничтоженные стрит-арт работы… - говорит художник.

Лицевая сторона дома закрыта фальшфасадом. Фото: Никита Киселев

Лицевая сторона дома закрыта фальшфасадом. Фото: Никита Киселев

На каком именно доме расположена инсталляция, Никита не уточняет: быть может, это позволит спасти птичек от вандалов, которые открывают охоту на прекрасное каждый раз, как в городе появляется новый арт-объект, и дать прохожим возможность подольше почувствовать здесь неуловимый полет времени.

КАРТИНА ДНЯ