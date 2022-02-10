Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 февраля 2022 года: Глеб Никитин высказался насчёт введения дистанта во всём регионе Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 5 744 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 286 644 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 501 нижегородец поборол болезнь за минувшие сутки. Суммарно 235 420 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 17 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 696.

Также известно, что 304 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 63,7%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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