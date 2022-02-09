Два грузовика столкнулись в Арзамасском районе: один водитель погиб, другой в больнице

Один из водителей получил множественные травмы. Фото: группа "ЧП ДТП 52 Нижний Новгород" в ВК

Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Арзамасском районе вечером 8 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 18:50 на 72 километре трассы Нижний Новгород-Саратов столкнулись два грузовика.

- 45-летний водитель автомобиля «Даф» со стажем 26 лет не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Ман», - уточнили в ОПБДД и ОАР регионального УГИБДД.

На кадрах любительского видео, опубликованного в соцсетях, видно, как сильно пострадали оба транспортных средства - разорваны обе кабины. Остаться живым при таком ударе практически невозможно.

Оба грузовика серьезно повреждены. Фото: группа "ЧП ДТП 52 Нижний Новгород" в ВК

Так выглядит фура после этого ДТП. Фото: группа "Мой Арзамас" в ВК.

По информации ГИБДД, 46-летний водитель «Ман» получил смертельное ранение, а предполагаемый виновник ДТП получил множественные травмы, в том числе, открытые переломы ног, грудной клетки, травмы головы, живота. Выжившего в этой аварии мужчину доставили в больницу и госпитализировали.

- Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия, зарисовали схему. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Из-за небольшого потока транспорта, затруднений в движении не было, - добавили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом столкнулись две фуры. В результате один человек погиб.