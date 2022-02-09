Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 февраля 2022 года: У 5 250 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 9 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 280 900 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 5 250 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 233 919 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 579 человек.

К сожалению, за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 679 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 9 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (26 288) и на Бору (12 320). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (596) и Спасском районе (743).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (12 902 человека), Санкт-Петербург (11 014 человек) и Московская область (8 486 человек).