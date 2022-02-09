«Ходил по дому голый и матерился»: 56-летний житель Нижегородской области пытался изнасиловать свою парализованную сестру

Отношения у родственников складывались не лучшим образом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история произошла недавно в городе Богородске Нижегородской области: там 56-летний мужчина пытался изнасиловать парализованную родную сестру. К счастью, женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Звонок от перепуганной 54-летней местной жительницы поступил в полицию вечером 30 января. Женщина сквозь слезы рассказала, что только что стала жертвой насилия со стороны своего старшего брата.

Светлана (имена героев изменены - прим.) – так зовут потерпевшую – находится на инвалидности: из-за перенесенного инсульта у нее парализована левая сторона тела. Она живет в этом доме вдвоем со старшим братом, которого трудно назвать законопослушным гражданином. Ранее он был судим за целый букет преступлений – от тяжкого вреда здоровью до хулиганства.

- Мужчина также привлекался к ответственности за побои и состоял на учете у врача-нарколога. Он не женат и нигде не работает, получает пенсию по инвалидности, которую тут же тратит на алкоголь, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

То, что отношения у родственников складывались не лучшим образом, знали, кажется, все соседи. Между братом и сестрой то и дело случались скандалы, доходило даже до рукоприкладства.

- Да ей деваться некуда: по состоянию здоровья она не может работать, а мужа, который бы мог заступиться за нее, тоже нет. Она и дома по хозяйству все делает, и за коммуналку платит, а этот братец её всю свою пенсию пропивает, - говорят соседи.

Однако то, что произошло в этом доме в конце января, потрясло буквально всех. В тот вечер Светлана, вернувшись от подруги, нашла своего брата во дворе дома – он в стельку пьяный лазил на четвереньках по сугробам. Она помогла зайти ему в дом, и тут начался очередной скандал. Мужчина начал ругаться и материться на сестру, а затем и вовсе стал стягивать с себя штаны и трусы – по словам Светланы, подобное он вытворял и накануне, когда напился до неадекватного состояния, ходил по дому голый и вытворял непотребные вещи.

- Когда он направился ко мне, я предупредила его не подходить, потом села на диван, чтобы была возможность его оттолкнуть. Но он был неадекватный и все время говорил «я тебя сейчас *****», а потом стал стягивать с меня леггинсы и трусы, - с ужасом вспоминала Светлана в отделе полиции.

Она попыталась вырваться, но мужчина схватил её за волосы и несколько раз ударил по лицу, после чего продолжил попытку надругательства. К счастью, вскоре Светлана всё-таки сумела оттолкнуть брата, и тут же в платье и носках бросилась на улицу, где ей повстречался сосед, который в это время гулял с собакой. Евгений нагишом выбежал за ней, но мужчина его прогнал и дал Светлане телефон, чтобы она позвонила в полицию.

К слову, Евгений отрицает всё произошедшее.

- На допросе он рассказал, что в тот вечер действительно вернулся пьяным, но помимо него в доме никого не было, а сестра якобы пришла позже, и из-за этого у него с ней произошел конфликт, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Со слов мужчины, в порыве злости он ударил сестру, а она ему на это ответила, что вызовет полицию. Применение какой-либо иной физической силы Евгений отрицал и сказал, что не вступал в половой акт со своей родственницей и даже не думал об этом. И всё же мужчина оговорился, что некоторые моменты происходящего не помнит, так как был сильно пьян.

Сейчас полиция проводит по данному факту проверку, из дома были изъяты важные улики, а участники инцидента направлены на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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