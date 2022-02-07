Поклонники заподозрили актрису Наталью Бочкарёву в увеличении груди. Фото: Инстаграм.

Эпатажную актрису Наталью Бочкарёву поклонники заподозрили в увеличении груди. К таким выводам интернет-пользователи пришли, изучая фото 15-летней давности, которое звезда сериала «Счастливы вместе» опубликовала в своём Instagram.

41-летняя артистика выложила на суд публики коллаж из двух снимков: один – кадр из ситкома «Счастливы вместе», где Наталья в образе рыжеволосой бестии Даши Букиной, второй – современное фото, как актриса выглядит сегодня. На последнем невооруженным взглядом видно, как попухлели губы актрисы и существенно «вырос» бюст.

- Фото с разницей в 15 лет (2021 и 2006). Изменилась? И в какую сторону? – спросила своих подписчиков Наталья.

Стоит ли говорить, что в комментариях один за другим посыпались комплименты: «шикарная женщина», «царица», «прекрасная и тогда, и сейчас». Однако нашлись и дотошные подписчики, которые не преминули отметить откровенные перемены во внешности.

- Грудь выросла за 15 лет! – написал кто-то в комментариях.

- Божечки мои, точно! – отшутилась актриса.

Однако дальше на комментарии на эту тему Наталья уже не отвечала. «Грудь однозначно выросла», «значит, силиконовая?», «Раньше было натуральнее», - писали в комментариях поклонники.

К слову, чуть менее года назад в эфире программы «Звезды сошлись» Наталья Бочкарёва заявила, что ничего не имеет против пластики, но сама под нож не ляжет ни за что. По ее словам, в «ее груди нет места ничего инородному» и она планирует еще рожать.