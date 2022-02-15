Проверка слуха: В ЖК «Седьмое небо» объявился маньяк-педофил

Сейчас в этом деле разбирается полиция. Фото: СОЦСЕТИ

После участившихся по всей стране резонансных случаев нападения педофилов на детей прохожие на улицах стали куда осмотрительнее: люди присматриваются к подозрительным незнакомцам и в случае чего сразу бьют тревогу. Накануне беды не допустили в Нижнем Новгороде, где местные отбили у мужчины маленькую девочку, которую он пытался увести в неизвестном направлении.

Эта история произошла 13 февраля в микрорайоне «Седьмое небо». Как рассказала местная жительница Ирина Соловьева, свидетелем странной картины стал её муж.

- Выйдя из аптеки, он увидел заплаканную маленькую девочку с рюкзаком, а около неё стоял взрослый мужчина и говорил «пойдем, пойдем». Муж сразу подошел, спросил, знает ли его девочка. Она сказала «нет». Муж схватил его, тот испугался, вырвался и побежал. Очевидцев было достаточно! - написала Ирина Соловьева в группе жилого комплекса в соцсети.

Всё обошлось, девочку проводили до дома, но как выяснилось позже, подобный случай – не единственный. Как только эту историю опубликовали в группах и чатах микрорайона, от жителей тут же посыпались сообщения, что подозрительного мужчину видели не в первый раз.

- Девятого февраля была аналогичная ситуация у магазина «Малинка»: мужчина держал девочку за руку – похоже, тот же самый человек. Его задержали прохожие, но дедушка девочки не стал дожидаться полиции, - написала очевидица произошедшего.

Вечером 14 февраля местные жители вместе с полицией всё же задержали подозрительного мужчину. Поймали его в доме №12 по Волжской набережной и увезли в участок.

Пока нельзя точно сказать, что мужчина действительно замышлял что-то плохое. Фото: СОЦСЕТИ

- В полиции сказали, что задержанный мужчина судим, приехал из Чкаловска. Состава преступления нет, возможно, отпустят, - оповестила соседей в интернете нижегородка Ирина Соловьева. - Если кто опознал его, то можете написать заявление в полицию.

После того, как фотографию задержанного опубликовали в группе «Седьмого неба», многие жители стали уверять, что видели этого мужчину и в доме, и на улице, и в местном магазинчике, и он показался им подозрительным.

- Я стояла на лестничной клетке курила дней 5 назад. И вдруг открывается дверь и заходит он со стороны лифтов. То есть он приехал на 9 этаж и пошёл наверх, я очень испугалась и побежала домой, так как на лестничной клетке никого не было, и камер там нет. Думаю, какой-то странный, почему он вышел на 9 этаже и пошёл по лестничной клетке наверх? Но больше я его не видела, - вспомнила жительница ЖК Дарья.

Чтобы узнать о судьбе задержанного мужчины, «КП – Нижний Новгород» направила запрос в полицию, где комментировать произошедшее пока отказались.

- Мы проверяем всю информацию, - сообщили в ведомстве.

Ну а жители микрорайона «Седьмое небо» пока по-прежнему встревожены и даже хотят организовать народную дружину, чтобы патрулировать территорию дворов по вечерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!