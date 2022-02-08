Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 февраля 2022 года: Коллективный иммунитет в регионе составил 63,7% Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 337 жителей. Общее число переболевших с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 275 650 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 695 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 233 340 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 15 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 660.

Также известно, что 304 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли в том числе более 1,8 миллиона. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 63,7%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

137 нижегородских подростков привились от коронавируса

Многие дети сами просят записать их на вакцинацию от ковида (подробнее)

Мэрия не планирует вводить дистанционное обучение в нижегородских школах

А также в учреждениях культуры и спорта (подробнее)

Мелик-Гусейнов ответил на жалобы нижегородцев на работу поликлиник

Жительница Нижнего Новгорода обратилась к министру в Instagram (подробнее)