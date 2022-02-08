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Общество7 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 февраля 2022 года: Коллективный иммунитет в регионе составил 63,7%

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 8 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 февраля 2022 года: Коллективный иммунитет в регионе составил 63,7%

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 февраля 2022 года: Коллективный иммунитет в регионе составил 63,7%

Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 337 жителей. Общее число переболевших с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 275 650 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 695 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 233 340 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 15 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 660.

Также известно, что 304 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли в том числе более 1,8 миллиона. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 63,7%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

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