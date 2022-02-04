Хоромы для пернатых: Пенсионер из Арзамаса посвятил 10 лет жизни изготовлению уникальных скворечников

Владимир и его скворечник. Фото: Из личного архива героя публикации

Автомобилисты, проезжающие по трассе Нижний Новгород-Саранск, часто видят пенсионера, продающего кормушки и скворечники ручной работы. Домики для птиц вырезаны искусно, местами выполнен обжиг. Почерк мастера виден сразу – такие причудливые, но, несомненно, удобные для птиц изделия встретишь не каждый день. Умельца зовут Владимир М. и в родном Арзамасе его знает почти каждый. Около десяти лет мужчина делает прочные и экологичные птичьи квартиры. Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» он с радостью рассказал о своем хобби и поделился секретами ремесла.

УАЗик со скворечниками на нижегородской трассе. Фото: Из личного архива героя публикации

-Я всю жизнь проработал руководителем ИТР (инженерно-технические работники), - начал свой рассказ пенсионер, - зарплата была маленькая, поэтому и пенсия тоже маленькая. Думал, чем еще заняться, но душа всегда лежала к деревяшкам. Сначала для себя и для друзей кормушки делал со скворечниками. Потом и другие люди стали просить, чтобы я им сделал. На Волге есть микрорайончик на 30 домов, у меня там фургончик стоит. Я и там всем сделал по скворечнику. Еще недавно один батюшка по имени Серафим сначала кормушку у меня приобрел, а потом деревянный посох заказал. Ну, знаете, как в «Иван Васильевич меняет профессию»? Вот вроде такого, только с крестами наверху.

Помимо скворечников Владимир Николаевич делает домики для белок и другие изделия из дерева – табуретки, резные кровати, и все, на что хватит фантазии. В качестве материала в основном используется осина. Пенсионер находит в лесу упавшие деревья, пни и коряги, приносит их в гараж, при помощи молотка и стамески делает заготовки, сушит их на печи, а затем собирает и делает обжиг газовой горелкой, чтобы скворечники сохранились дольше. Никакого лака или краски, все создано полностью из природных материалов, ведь раскрашенные домики птицы не любят.

- Сделать скворечник просто – купить досок, нарезать, вкрутить саморезы и готово. Можно и кормушку из пятилитровой бутылки сделать, а надо чтобы какая-то изюминка была. Вот мне эта изюминка и дорога. Выбираю стволы с сучочками. Их дольше обрабатывать, но зато скворцам потом удобнее, больше места присесть. Получаются такие дуплянки, совсем как в лесу! - сказал собеседник.

Владимир Николаевич признался, что вообще очень любит птиц, а сейчас их как раз нужно подкармливать, закончилась даже рябина. Спрос на птичьи дома только растет.

- С годами становишься сентиментальным, - продолжил мастер, - Мне очень импонирует, что когда я стою у своего старенького УАЗика на трассе, останавливаются только добрые люди, которые любят птиц и животных. Мои скворечники теперь и в Казани, и в Йошкар-Оле, откуда только люди ни проезжают! Недавно незнакомая женщина обняла и расцеловала (улыбается). Еще приезжал парень на внедорожнике, говорит: «Дедушка, тебе надо налаживать бизнес. Вот у нас под Москвой в десять раз дороже с руками бы отобрали!». Но я же не для бизнеса это все. Сейчас даже воробьев в городе стало меньше. А бывает люди жалуются, что не живет никто, вскрываешь скворечники, а скворцы там совсем замерзли. На северной стороне повесили скворечник. Его надо вешать на юге или юго-востоке, чтобы с первыми лучами солнца птенцы просыпались и звали мать.

К своей работе Владимир Николаевич подходит творчески, в качестве оформления помимо обжига может использовать джутовую веревку, красивые веточки. Мастер использует неровности ствола и предпочитает упавшие деревья с дуплом и сгнившей сердцевиной, но такие, чтобы стенки после обработки были толщиной 1,5-1,8 сантиметра.

У мастера не найдется двух одинаковых кормушек, все они уникальны. Фото: Из личного архива героя публикации

- Иногда говорят: «Хочу такую же кормушку». А такую же я уже не сделаю. Как муза посетит, так и делаю. Есть кормушка с круглой крышей, кормушка-пагода. Даже есть кормушка с глазами и усами, чем-то похожа на меня, но она не продается, - добавил собеседник.

Кормушка-голова Фото: Из личного архива героя публикации

Кормушка-пагода. Фото: Из личного архива героя публикации

Другая мастерица из Арзамаса Светлана сфотографировала Владимира и его скворечники на обочине автодороги. Фотографии разлетелись по нижегородским пабликам в соцсетях.

Фотографии Владимира и его скворечников разлетелись по соцсетям. Фото: Светлана Южбабенко.

Сейчас мастеру поступает все больше и больше заказов, а сам он мечтает, чтобы под окнами домов продолжали петь скворцы.