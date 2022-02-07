Погода в Нижнем Новгороде 7-13 февраля: Пасмурно, тепло и мокро Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород и его жители встречают новую рабочую неделю февраля. Уже достаточно долго город не сталкивался с серьёзными холодами или другими неблагоприятными условиями. В этот же раз прогнозы неоднозначны и сейчас мы расскажем о погоде на предстоящую неделю 7-13 февраля подробнее.

В понедельник, 7 февраля, температура будет варьировать от -11 до -4 градусов, максимальная скорость ветра составит 8 м/с, а небо будет затянуто облаками, но осадков при этом не ожидается, если верить данным Gismeteo.

Вторник, 8 февраля, обещает быть тёплым и даже дождливым: температура за окном не опустится ниже -3 градусов, небо будет всё так же облачным без прояснений, ветер незначительно усилится до 9 м/с. Синоптики прогнозируют снег с дождём, в результате чего выпадет 2,5 миллиметра осадков.

В среду, 9 февраля, станет ещё теплее: температура поднимется до -1 градуса, а снег с дождём усилятся. Может выпасть до 4,2 миллиметра осадков, поэтому под ногами наверняка будет каша. Солнца нижегородцы по-прежнему не увидят.

Четверг, 10 февраля, чуть сбавит обороты. Температура может колебаться от -4 до -1 градуса, ветер ослабнет до 5 м/с, а снег с дождём перейдут в снегопад. В конечном счёте ожидаются два миллиметра выпавших осадков.

Пятница, 11 февраля, в принципе, повторит условия четверга. Как и суббота, 12 февраля.

В воскресенье, 13 февраля, температура опустится до -7 градусов, ветер усилится до 10 м/с, но снегопад будет небольшим и выпадет порядка 1,4 миллиметра осадков.

Подводя итоги, можно сказать, что неделя будет хмурой и пасмурной, а город наверняка утонет в каше из воды и снега, но стоит надеяться на лучшее и радоваться хотя бы тому, что готовиться к трескучим морозам нам пока не приходится.