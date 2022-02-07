Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 февраля 2022 года: Карантин для контактных с COVID-больными отменён
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По последним данным на 6 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 124 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 271 313 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В то же время 1 524 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 232 645 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
Но, к сожалению, 31 человек с ковидом не справился. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 645.
Также известно, что 297 человек госпитализировали.
Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 63,7%.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
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