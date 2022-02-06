Двое погибли в крупном пожаре в Нижегородской области вечером 5 февраля. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре в Княгининском районе Нижегородской области вчера, 5 февраля. Жилой дом выгорел практически дотла – на борьбу с огнём у пожарных ушло более четырёх часов. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:50 5 февраля. Горел жилой дом по улице Мира, 81 в селе Спешнево Княгининского района.

– На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома на площади 54 квадратных метра. Угроза распространения отсутствовала, – добавили в МЧС. – В 23:15 пожар полностью ликвидировали на площади 54 квадратных метра.

На тушение пожара ушло более четырёх часов. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

К сожалению, спасти людей, находящихся в доме, не удалось: погибли мужчина 1959 года рождения и женщина 1963 года рождения.

– В настоящее время первоочерёдной причиной пожара рассматривается нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – резюмировали сотрудники службы экстренного реагирования.

Отмечено также, что в ликвидации пожара и его последствий участвовали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.