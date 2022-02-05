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Общество5 февраля 2022 8:43

«Через 2 часа уже встала на ножки»: детеныш хайленда появился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Хайленды Борька и Зорька стали родителями в нижегородском зоопарке «Лимпопо»
Мария СОРОКИНА
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Малышка Борьки и Зорьки обладает отменным аппетитом.

Малышка Борьки и Зорьки обладает отменным аппетитом.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Хайленды Борька и Зорька из нижегородского зоопарка «Лимпопо» принесли потомство. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в семействе шотландских длиннорогих коров родилась девочка.

Роды прошли без осложнений. Вес теленка составил около 20 килограмм. Уже спустя два часа новорожденная встала на ножки.

Как уточнил директор зоопарка Владимир Герасичкин, первое время мама и малышка находились в отдельном домике.

- Для их комфорта была установлена специальная инфракрасная лампа, обеспечивающая дополнительный обогрев и очищающая воздух. А затем Зорька вывела малышку на улицу, дабы показать посетителям, - добавил он.

В настоящее время и Зорька и ее малышка чувствуют себя хорошо. Новорожденная ведет себя активно, у нее завидный аппетит. Температура ниже нуля для малышки комфортна, она много времени проводит на улице и уже познакомилась с папой Борькой, который на время родов находился в соседнем вольере. Сейчас все семейство хайлендов находится в одном вольере.

Напомним, совсем недавно в «Лимпопо» родились два летучих лисенка.

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