Массовое ДТП с участием троллейбусов и автобусов парализовало движение транспорта в Кузнечихе

ДТП произошло на улице Рокоссовского. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Массовое ДТП с участием нескольких автобусов произошло в Нижнем Новгороде утром 5 января, сообщает корреспондент «КП -Нижний Новгород» с места событий.

- В микрорайоне Кузнечиха столкнулись два троллейбуса, несколько автобусов, легковой автомобиль, грузовик и газель. К настоящему моменту движение транспорта на улице Рокоссовского перекрыто, образовался огромный затор. Прибыла машина МЧС, пригнали кран, вероятно, сейчас будут растаскивать, -сообщил корреспондент.

В ДТП попали несколько автобусов и троллейбусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет. Предположительно ДТП произошло из-за того, что кто-то из водителей троллейбусов не справился с управлением (информация уточняется). Известно, что у одного из троллейбусов выбито заднее стекло.

В массовом ДТП пострадал и личный транспорт. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Собеседник добавил, что в выходные на этом участке обычно невысокий трафик, но авария привела к серьезной автомобильной пробке.

По данным портала Яндекс.Пробки, ДТП произошло недалеко от остановки «Микрорайон Кузнечиха-2», автор отметки рекомендует водителям тормозить заранее и предупреждает о скользкой дороге.

Авария произошла около остановки общественного транспорта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как рассказали корреспонденту "КП-Нижний Новгород" в ОПБДД и ОАР регионального УГИБДД, авария произошла рядом с конечной остановкой на разворотной площадке общественного транспорта.

- Столкнулись два троллейбуса, пассажирский автобус ПАЗ и легковой автомобиль. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции, оформляют ДТП. Предварительно, на участке были сложные дорожные условия. У водителя усматривается нарушение пункта 10.1. ПДД "Выбор скорости, несоответствующей дорожным условиям". Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в рамках административного расследования. Дорожные службы будут оповещены о необходимости принятия мер по устранению зимней скользкости, - прокомментировал собеседник.