Один погиб двое пострадали: страшная авария произошла под Нижним Новгородом утром 5 февраля

ДТП произошло утром 5 февраля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Два большегруза столкнулись под Нижним Новгородом утром 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Авария произошла на 133 километре автодороги Нижний Новгород-Киров.

- Двигаясь в сторону областного центра, водитель большегруза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания», - рассказали в пресс-службе.

Водитель и пассажир «Скании» получили травмы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Удар был такой силы, что кабину одного из автомобилей разворотило. В результате 35-летний мужчина, управлявший большегрузом, скончался на месте от полученных ранений. Водитель и пассажир «Скании» получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются подробности этой смертельной аварии. Информация будет дополняться.

Ранее сообщалось о массовой аварии с участием пяти фур на трассе в Лысковском районе.