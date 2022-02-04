У АПЗ – очередной патент

Авторы изобретения Сергей Дядин и Сергей Юрманов

В начале 2022 года интеллектуальная собственность АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» пополнилась очередным патентом на изобретение – «Способ построения систем измерения физических величин с многоконтурной обратной связью (варианты)».

Его авторы – заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергей Дядин и ведущий инженер-электроник отдела главного конструктора Сергей Юрманов. Они рассказали о сути изобретения и о том, что дает заводу его внедрение.

Сергей Дядин: Изобретение относится к способу получения информации, которую формируют датчики первичной информации. Эта область приборостроения хорошо изучена. Датчики производятся серийно, как правило, не один десяток лет, поэтому выработать новую идею получения и использования информации – дело непростое. В этой связи мы были приятно обрадованы и удовлетворены проделанной работой, когда узнали, что в Роспатенте оценили предложенный нами способ построения систем измерения физических величин и выдали патент.

Сергей Юрманов: Идея изобретения вынашивалась давно. Необходимо было ее сформулировать, проанализировать информацию по ряду предприятий, производящих датчиковую аппаратуру, выявить потребность пользователей датчиков в инновационных решениях. При проработке идеи мы постарались так сформулировать формулу изобретения, чтобы она распространялась не только на датчики нашего производства, но и на приборы, которые изготавливают другие предприятия.

Сергей Дядин: До настоящего времени самыми популярными и точными в приборостроении являются датчики компенсационного способа измерения. Они содержат один контур измерения одной физической величины. Этот контур измеряет эту физическую величину и вырабатывает электрический сигнал, параметры которого ей строго пропорциональны. В то же время на датчики воздействуют физические величины другой природы, из-за воздействия которых точность прибора снижается.

Одними из самых востребованных наших датчиков являются ДУСы – датчики, измеряющие угловую скорость. Ее измерение обеспечивает единственный измерительный контур. В то же время ДУС чувствителен и к угловым ускорениям, и к линейным перегрузкам. Эти воздействующие факторы снижают точность ДУСов.

Мы предложили новый способ построения измерительных систем. Суть изобретения заключается в том, что, не изменяя конструкции датчика, путем использования его элементов с помощью сервисной электроники создать дополнительные контуры для измерения этих воздействующих величин.

Результаты измерения дополнительными контурами можно использовать по-разному – по желанию потребителя. Например, в самом датчике можно компенсировать вредный, ухудшающий его точность фактор, либо предоставить потребителю информацию о величине этого фактора для дальнейшего ее использования. Мы предложили и другие способы полезного применения дополнительных измерительных контуров.

Сергей Юрманов: Приведу еще один наглядный пример практической ценности изобретения. Сейчас для одного из объектов спецназначения необходимо применение блоков датчиков двух типов: блока измерителя угловых ускорений (БИУУ) и блока измерителя угловых скоростей (БИУС). Внедрение нашего изобретения позволит все необходимые измерения выполнять только с использованием БИУС.

Сергей Дядин: Реализация изобретения на АПЗ создаст существенные конкурентные преимущества перед другими предприятиями. Внедрение в конструкторскую документацию предприятия интеллектуальной собственности защитит ее от передачи на другие предприятия. Срок действия патента – 20 лет.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной

Фото: на счету Сергея Дядина (справа) 10 авторских свидетельств на изобретение, одно свидетельство Роспатента и один патент на изобретение. У Сергея Юрманова 6 патентов: один на полезную модель, пять на изобретения.